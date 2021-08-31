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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Евакуація з Кабула – сміливі дії українських сил

Студія Вашингтон. Евакуація з Кабула – сміливі дії українських сил
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Студія Вашингтон. Евакуація з Кабула – сміливі дії українських сил

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Доба залишилася до кінцевого терміну, до якого Вашингтон планує вивести усі американські сили з Афганістану. Канадське видання The Globe and Mail розповідає про сміливі дії українських військових, завдяки яким вдалося евакуювати з Кабула афганських перекладачів. Білий Дім підтвердив, що зустріч президентів Байдена та Зеленського у Вашингтоні відбудеться 1 вересня. У посольстві України у США сказали Голосу Америки, що українська сторона налаштована оптимістично. Місто Новий Орлеан та майже весь південь штату Луїзіана опинилися без електропостачання, внаслідок прямого удару урагану Айда.

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