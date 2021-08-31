Студія Вашингтон. Евакуація з Кабула – сміливі дії українських сил

Сьогодні в Студії Вашингтон. Доба залишилася до кінцевого терміну, до якого Вашингтон планує вивести усі американські сили з Афганістану. Канадське видання The Globe and Mail розповідає про сміливі дії українських військових, завдяки яким вдалося евакуювати з Кабула афганських перекладачів. Білий Дім підтвердив, що зустріч президентів Байдена та Зеленського у Вашингтоні відбудеться 1 вересня. У посольстві України у США сказали Голосу Америки, що українська сторона налаштована оптимістично. Місто Новий Орлеан та майже весь південь штату Луїзіана опинилися без електропостачання, внаслідок прямого удару урагану Айда.