США були вимушені скоротити свою дипломатичну місію в Білорусі

Посольство США в Білорусі повідомило про скорочення своєї місії в цій Країні. Про це йдеться у Твіттері посольства.

«Більше американських дипломатів були вимушені залишити Білорусь через прикре рішення режиму обмежити залучення та діалог. Чи то в Мінську, чи будь-де, американські дипломати продовжать підтримувати демократичні прагнення білоруського народу», - написало посольство в Твіттері.

Офіційний Мінськ раніше, 11 серпня, розпорядився, щоб США зменшили кількість співробітників свого посольства після того, як Вашингтон ввів новий раунд санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

«Американській стороні запропоновано до 1 вересня скоротити чисельність свого посольства в Мінську до 5 осіб», - йдеться в заяві офіційного представника МЗС Білорусі Анатолія Глаза.

За його словами, ця пропозиція є відповіддю на «зухвалі і відверто ворожі дії» США.

Представник МЗС додав, що Білорусь відкликала свою згоду на призначення Джулі Фішер посолкою США. Кадровий дипломат Фішер ще в грудні була затверджена в якості першого посланника США в Білорусі, проте так і не змогла повноцінно приступити до роботи, оскільки Мінськ не видав Фішер візу на в'їзд.

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