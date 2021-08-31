Расова справедливість – пріоритет адміністрації Байдена – Блінкен з нагоди Міжнародного дня осіб африканського походження

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив із заявою з нагоди Міжнародного дня осіб африканського походження, який вперше відзначається в цьому році.

«Цей день був заснований для того, щоб відзначити видатний внесок африканців і представників африканської діаспори в усьому світі, і дає можливість зосередити увагу на ліквідації всіх форм дискримінації по відношенню до осіб африканського походження. Сполучені Штати продовжують підтримувати Міжнародне десятиріччя осіб африканського походження, прагнучи реалізації наших спільних цілей визнання, справедливості і розвитку», - сказав Блінкен.

«Ця адміністрація зробила расову справедливість і рівність першочерговим завданням, яке здійснюється через різні федеральні урядові установи, політичні ініціативи і програми, в тому числі по лінії ООН. Сполучені Штати рішуче підтримують створення Постійного форуму ООН для осіб африканського походження. Ми повинні дістатися до першопричин проблем і боротися зі структурним расизмом, при цьому визнаючи суміжні питання, пов'язані з статтю, гендерною ідентичністю, сексуальною орієнтацією, фізичною неспроможністю, етнічною приналежністю, релігією і національним походженням», - додав він.

«Вшановуючи внесок осіб африканського походження в усьому світі і в Сполучених Штатах, ми також згадуємо сумну дату - Міжнародний день пам'яті про работоргівлю і її скасування, яка відзначається 23 серпня. Тільки пам'ятаючи про болючі події минулого і не ухиляючись від нинішніх зобов'язань по боротьбі з системним расизмом, ми зможемо побудувати краще майбутнє. Сьогодні Державний департамент шанує гідність, рівність і внесок всіх осіб африканського походження в Сполучених Штатах і в спільнотах по всьому світу».

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