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Космічну співпрацю України і США обговорили у Вашингтоні президент Зеленський та очільник НАСА Нельсон

Візит президента Зеленського до НАСА. 31 серпня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський та очільник НАСА, колишній сенатор Білл Нельсон обговорили плани щодо космічної співпраці між США та Україною. Зустріч відбулася у вівторок в офісі НАСА в американській столиці.

Заступник керівника НАСА з питань розвідувальних систем Марк Кірасіч написав у Твітері:

“Сьогодні Білл Нельсон приймає президента України Володимира Зеленського у НАСА, в м.Вашингтон. Україна була однією з 12-ти країн, що підписали угоду Артеміди, яка містить принципи співпраці між країнами, що беруть участь у планах НАСА із досліджень Місяця”.

Президент України у Твітері написав, що «плідно обговорив з очільником НАСА проекти, до яких Україна може приєднатися».

“Україна повинна знову стати космічною державою. Сьогодні я мав плідну зустріч із очільником НАСА Білом Нельсоном щодо проектів, до яких Україна може долучитись зі своїми унікальними космічними технологіями”.

Президент Зеленський також повідомив, що запросив очільника НАСА з візитом в Україну. “Ми з нетерпінням чекаємо на візит пана Нельсона в Україну”, - написав він.

У компанії НАСА у вівторок, під час візиту президента Зеленського, наголосили, що через угоди Артеміди “Україна приєдналась до зусиль із дослідження глибокого космосу”.

Угода Артеміди - це політична домовленість між урядами країн, що беруть участь у програмі Артеміди, вона передбачає принципи співпраці у дослідженнях Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях. Україна приєдналась до неї наприкінці 2020 року.

Раніше сьогодні в інтерв'ю одного з українських ЗМІ прес-служба президента України повідомляла, що під час візиту президента Зеленського до США очікується підписання угоди про співпрацю між НАСА і Державним космічним агентством України.

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