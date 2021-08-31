Космічну співпрацю України і США обговорили у Вашингтоні президент Зеленський та очільник НАСА Нельсон

Президент України Володимир Зеленський та очільник НАСА, колишній сенатор Білл Нельсон обговорили плани щодо космічної співпраці між США та Україною. Зустріч відбулася у вівторок в офісі НАСА в американській столиці.

Заступник керівника НАСА з питань розвідувальних систем Марк Кірасіч написав у Твітері:

“Сьогодні Білл Нельсон приймає президента України Володимира Зеленського у НАСА, в м.Вашингтон. Україна була однією з 12-ти країн, що підписали угоду Артеміди, яка містить принципи співпраці між країнами, що беруть участь у планах НАСА із досліджень Місяця”.

Президент України у Твітері написав, що «плідно обговорив з очільником НАСА проекти, до яких Україна може приєднатися».

“Україна повинна знову стати космічною державою. Сьогодні я мав плідну зустріч із очільником НАСА Білом Нельсоном щодо проектів, до яких Україна може долучитись зі своїми унікальними космічними технологіями”.

Президент Зеленський також повідомив, що запросив очільника НАСА з візитом в Україну. “Ми з нетерпінням чекаємо на візит пана Нельсона в Україну”, - написав він.

У компанії НАСА у вівторок, під час візиту президента Зеленського, наголосили, що через угоди Артеміди “Україна приєдналась до зусиль із дослідження глибокого космосу”.

Угода Артеміди - це політична домовленість між урядами країн, що беруть участь у програмі Артеміди, вона передбачає принципи співпраці у дослідженнях Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях. Україна приєдналась до неї наприкінці 2020 року.

Раніше сьогодні в інтерв'ю одного з українських ЗМІ прес-служба президента України повідомляла, що під час візиту президента Зеленського до США очікується підписання угоди про співпрацю між НАСА і Державним космічним агентством України.

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