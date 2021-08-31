«Військова місія закінчена»: головне про виведення військ США з Афганістану. Відео

Показати більше Show less

Генерал Маккензі на брифігу у Пентагоні завив, що на військовій базі в аеропорту з поміж іншого залишилися 70 бронемашин, і 27 військових джипів - усі вони виведені з ладу. Також там залишилося 73 американських літаки... які, втім, більше ніколи не літатимуть - запевнив генерал. Сполучені Штати також повністю вивели своїх дипломатів з Афганістану, і перенесли дипломатичну місію у Катар.