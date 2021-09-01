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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Візит президента України до США - деталі

Студія Вашингтон. Візит президента України до США - деталі
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Студія Вашингтон. Візит президента України до США - деталі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит до США. У вівторок він зустрівся у Пентагоні з міністром оборони Сполучених Штатів. Розширення співпраці у сфері безпеки між Україною та США є одним з ключових пунктів у програмі візиту українського президента. США вимушено скоротили свою дипломатичну місію в Білорусі. «Військова місія закінчена»: головне про виведення військ США з Афганістану.

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