Студія Вашингтон. Візит президента України до США - деталі

Сьогодні в Студії Вашингтон. Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит до США. У вівторок він зустрівся у Пентагоні з міністром оборони Сполучених Штатів. Розширення співпраці у сфері безпеки між Україною та США є одним з ключових пунктів у програмі візиту українського президента. США вимушено скоротили свою дипломатичну місію в Білорусі. «Військова місія закінчена»: головне про виведення військ США з Афганістану.