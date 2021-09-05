США передали Україні інноваційні ліки проти COVID-19 вартістю до 20 млн доларів

Сполучені Штати передали Україні гуманітарний вантаж, який містить 60 тисяч флаконів інноваційних ліків проти COVID-19.

Про це у себе на сторінці у Фейсбук повідомило Посольство США в Україні.

«Посольство України в США разом з парнерами продовжує допомагати у боротьбі з перебігом та наслідками захворювань на COVID-19. За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання даного гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України до США», - йдеться у дописі.

Посольство зазначило, що вантаж містить ліки Bamlanivimab та Etesevimab, а його загальна вартість сягає 20 млн доларів США. Ці ліки рекомендовані для пацієнтів з легкими та середніми формами захворювання.

«Вантаж у вигляді 60 тис флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України. У цьому ми хочемо висловити окрему подякую «Благодійному фонду Євгена Пивоварова», який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України», - зазначило Посольство.

В матеріалі використані джерела Посоьства США в Україні

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