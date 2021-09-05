США закликають Росію виконати свої мінські зобов’язання – заява посольства

У сьому річницю підписання Мінського протоколу Сполучені Штати закликали Росію повністю виконати свої мінські зобовязання, «у тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні та звільнити незаконно затриманих осіб», - заявило посольство США в Україні на своїй сторінці у Фейсбук.

«Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України», - йдеться у заяві.

Українське міністерство закордонних справ раніше заявляло, що Росія здійснює «свідомий саботаж» виконання Мінських домовленостей, зокрема положень, які передбачають постійне спостереження представниками ОБСЄ на кордоні України з Росією.

В матеріалі використані джерела Посльства США в Україні

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