Українські атлети повернулися з Токіо з 24 золотими медалями

В Україну 5 вересня повернулася частина збірної, яка завершила участь у Паралімпійських іграх у столиці Японії Токіо.

У неофіційному медальному заліку збірна України фінішувала на шостому місці.

Українські атлети впродовж 12 днів здобули 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Найтитулованішим спортсменом Ігор став плавець Максим Крипак.

За загальною кількістю нагород Україна стала п’ятою. Більше медалей здобули паралімпійці з Китаю, Великої Британії, команди Паралімпійського комітету Росії та США.

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