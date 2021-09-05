Блінкен обговорить ситуацію в Афганістану під час візиту до Катару на Німеччини

Через тиждень після оголошення про початок «нової глави» у відносинах Америки з Афганістаном держсекретар США Ентоні Блінкен спробує сформувати єдиний фронт з союзниками з питання про взаємодію з Талібаном і заручитися підтримкою спроб США евакуювати американців і афганців з груп ризику, які досі перебувають в країні, повідомляє агентство Рейтер.

Поїздка Блінкена в Катар і Німеччину співпаде за часом з турне міністром оборони США Ллойдом Остіном країнами Перської затоки, включаючи Саудівську Аравію, Катар, Бахрейн і Кувейт.

Візити двох високопоставлених американських офіційних осіб пройдуть на тлі спроб адміністрації Байдена впоратися з негативними наслідками виведення американських військ з Афганістану, який багато охарактеризували як безладний.

В ході візиту країнами Перської затоки і в Німеччину, які допомагали Вашингтону евакуювати тисячі людей з Кабула, Блінкен зустрінеться з високопоставленими катарським чиновниками в Досі і міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом на авіабазі Рамштайн, де він буде одним з організаторів міністерської зустрічі з питань Афганістану.

Представники США повідомили, що ні Блінкен, ні Остін не зустрічатимуться з членами Талібану.

США завершили виведення своїх військ 31 серпня та евакуювали повітрям понад 120 тисяч американців, афганців та громадян інших країн, які були у групі ризику. Понад 100 американців досі залишаються в Афганістані.

Блінкен пообіцяв продовжити зусилля по евакуації американців і вразливих афганців і вимагати від талібів виконання своїх обіцянок забезпечення безпечного проходу всім бажаючим покинути країну.

У Катарі, де мали місце контакти світової спільноти з Талібаном і куди Вашингтон перевів свою місію з Кабула, Блінкен зустрінеться з американськими дипломатами, які працюють по Афганістану.

США і західні країни прагнуть знайти баланс після перемоги Талібану в Афганістані. З одного боку вони не хочуть визнавати ісламістське угрупування, але з іншого - визнають, що їм доведеться взаємодіяти з ним, щоб не допустити гуманітарної кризи в країні.

На базі Рамштайн Блінкен відвідає транзитний вузол, через який пройшли близько 30 тисяч евакуйованих, і де за станом на п'ятницю перебувало понад 17 тисяч осіб, повідомили американські офіційні особи.

«Ця поїздка в значній мірі сфокусована на наших відносинах з Катаром, висловлення йому подяки за неймовірну підтримку, яку вони надали, а також на німецькій стороні. Це буде основним посланням протягом всієї поїздки», - заявив на брифінгу виконуючий обов'язки помічника держсекретаря у справах Південної і Центральної Азії Дін Томпсон.

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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