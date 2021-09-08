Студія Вашингтон. Українські моряки прибули до США для тренувань

Сьогодні в Студії Вашингтон. З України до США прибув черговий екіпаж українських моряків для тренувань на патрульному катері Island. Верховна Рада України планує розглянути звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Що дає такий статус? Цього тижня США вшановують 20 річницю терактів 11 вересня. Спогади пожежника, який рятував від вогню будівлю Пентагону.