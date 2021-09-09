Як у США намагаються вберегти дітей від коронавірусу на початку навчального року. Відео

Понад 250 тисяч дітей у США заразились на коронавірус у перший тиждень вересня, це найбільше зростання нових випадків Ковід за тиждень з початку пандемії, - повідомляє Американська академія педіатрів. Кількість нових випадків серед дітей продовжує зростати. Уряд оприлюднив рекомендації для закладів освіти, щоб захистити дітей від зараження. Втім не всі школи їх дотримуються, а медики заявляють, що небажання людей вакцинуватися сприяє поширенню хвороби і посилює напругу в суспільстві.