Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Як у США намагаються вберегти дітей від коронавірусу на початку навчального року. Відео

Як у США намагаються вберегти дітей від коронавірусу на початку навчального року. Відео
Embed
Як у США намагаються вберегти дітей від коронавірусу на початку навчального року. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:43 0:00
Direct link

Понад 250 тисяч дітей у США заразились на коронавірус у перший тиждень вересня, це найбільше зростання нових випадків Ковід за тиждень з початку пандемії, - повідомляє Американська академія педіатрів. Кількість нових випадків серед дітей продовжує зростати. Уряд оприлюднив рекомендації для закладів освіти, щоб захистити дітей від зараження. Втім не всі школи їх дотримуються, а медики заявляють, що небажання людей вакцинуватися сприяє поширенню хвороби і посилює напругу в суспільстві.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG