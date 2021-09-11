Студія Вашингтон. Україна є пріоритетом для США, - Нуланд
Сьогодні в Студії Вашингтон. Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Україна є пріоритетом для США. США занепокоєні через "управлінську кризу" в "Нафтогазі", - речник Держдепу. Міжнародні партнери України подали свої пропозиції щодо міжнародних експертів, яких рекомендує призначити до відбіркової комісії при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів. США відзначають 20 річницю терористичних атак 11 вересня.
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