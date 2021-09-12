Ллойд Остін: США сьогодні у більшій безпеці, ніж в 2001 році

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що сьогодні США знаходяться в більшій безпеці, ніж 20 років тому. В ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки», що відбулося в 20-ту річницю терактів 11 вересня 2001 року, в результаті яких загинули близько 3 тисяч чоловік, Остін заявив, що оборонний потенціал і ударні можливості США «виросли на кілька порядків».

За словами Остіна, США будуть і далі «приділяти увагу» загрозам в Афганістані в міру їх розвитку, але ці зусилля не завадять їм зосередитися на визначальною загрозу - Китаї.

«Голос Америки»: Сьогодні особливий день. У цей день ми згадуємо тих, хто загинув 20 років тому. Розмірковуючи про це, чи можна сказати, що сьогодні США знаходяться в більшій безпеці, ніж 11 вересня 2001 року?

Ллойд Остін: Якщо подивитися на можливості, який розвинулись з тих пір, з 2001 року, то, з точки зору нашої здатності збирати інформацію, аналізувати та відстежувати різні загрози по всьому світу, наші можливості зросли на порядки. Наша здатність завдавати ударів зросла на порядки. Найважливіше, це те, що як уряд ми набагато краще взаємодіємо в міжвідомчому плані з точки зору обміну інформацією, координації та запобігання конфліктним ситуаціям. Так що, так, ми знаходимося в більшій безпеці.

Г.А .: Оскільки ви заговорили про інформацію, дозвольте мені повернутися до питання про виведення військ. У квітні розвіддані говорили про те, що таліби можуть захопити Кабул приблизно в грудні, наприкінці грудня, але до липня ці терміни скоротилися до кінця вересня. Чому вас здивувало, що вони захопили владу в середині серпня?

Л.О .: Думаю, ви чули від нас, що розвідувальні оцінки містили ряд можливостей, і вони мінялися з часом. Ми ще повернемося до цього і вивчимо всі ці речі, оцінимо, що відбулося, і зробимо висновки, що ми можемо зробити краще в міжвідомчому плані. Поки цей процес не завершиться, я не ризикну виступати з якими-небудь оцінками.

Г.А .: Чи вважаєте ви, що виведення військ потрібно було зупинити, коли в липні ви почали отримувати інформацію про те, що крах уряду може відбутися швидше.

Л.О: Знову ж таки, не чекайте від мене якихось гіпотез або оцінок. Думаю, що ми повинні провести дуже ретельну і детальну оцінку - не тільки для військових, але і для всіх інших відомств.

Г.А .: Коли я розмовляла з військовослужбовцями 10-ї гірської дивізії, вони жаліли, що не могли дістатися до міжнародного аеропорту Кабула. Вони б хотіли шкодували дістатися до аеропорту раніше та мати більше людей. Чи вважаєте ви, що евакуацію треба було почати раніше?

Л.О: Думаю, що наші молоді чоловіки і жінки, які брали участь в цій операції, виконали величезну роботу. Як тільки вони прибули і взяли аеропорт під охорону, їм довелося захищати аеропорт і евакуювати 124 тисячі чоловік. З цих 124 тисяч близько 6 тисяч були американці. Держдепартамент і досі зосереджений на евакуації американців. Так що, наші молоді чоловіки і жінки виконали величезну роботу. Думаю, це була історична подія через масштаби повітряної евакуації і, безсумнівно, героїчним в плані того, що вони зробили.

Г.А .: Але чи б ви хотіли, щоб все почалося раніше?

Л.О: Повторюся, ми повернемося і дамо оцінку своїм діям, але ми приймали рішення на основі розвідданих і подій, які відбувалися тоді.

Г.А .: Ми були прив'язані до Іраку і Афганстану через 11 вересня, і ви займалися виведення військ з Іраку, щоб стати свідком їх повернення через три роки. Чому ви взялися за виведення військ з Афганістану, коли в Афганістані склалися такі ж умови, як і в Іраку, в тому що стосується терористів?

Л.О .: По-перше, ми ніколи повністю не йшли з Іраку. Ми зберегли в Іраку елемент, який займався навчанням іракців. Якщо порівняти ці два сценарії, то вони абсолютно різні. Це різні народи, які стикаються з різними противниками. Тому, мені здається неправильним порівнювати їх.

Г.А .: Тобто, ви не бачите, що ситуація на місці була подібна ситуації в Іраку?

Л.О .: У всіх військових операцій є подібності, але є і чіткі відмінності, в залежності від характеру загрози, наявних сил, союзників, з якими ви працюєте, людей, яких ви підтримуєте.

Г.А .: Давайте поговоримо про те, в якому напрямку рухається зараз війна з тероризмом. В якому районі земної кулі, на вашу думку, у терористів найбільше бажання і можливостей спробувати нанести удар по нашій країні?

Л.О .: Гарне питання. Думаю, ви знаєте, що транснаціональні терористи будуть шукати місця, які не мають урядування, щоб діяти звідти. Тому в будь-якому місці на земній кулі, де ми бачимо розвал управління, слабкий уряд або райони не під урядуванням, ми можемо припустити, що в якийсь момент в цих місцях може вкоренитися терористична діяльність.

Г.А .: Якби вам довелося вибрати один район, де, імовірно, зосереджені найбільші зусилля по нападу на США, то що б це було?

Л.О .: Я, звичайно, не хочу вдаватися в деталі розвідувальної інформації, але ми спостерігаємо активність терористів, транснаціональних терористів у багатьох місцях. Безумовно бачимо її в Африці, в Сомалі, бачимо ряд організацій, які хочуть там діяти вільно.

Г.А .: Ви думаєте про те, щоб знову ввести війська в Сомалі?

Л.О .: Я не буду робити ніяких оголошень про війська в рамках цього інтерв'ю.

Г.А .: Оскільки ми все ще ув'язався в Афганістані - там немає наших військ, але ми загрузли у війні з тероризмом - не відверне це вашу увагу від Китаю і Росії, принаймні, на якийсь час?

Л.О .: Ми повинні і далі приділяти основну увагу боротьбі з транснаціональним тероризмом і запобіганні експорту тероризму з будь-якої точки земної кулі в нашу країну, і ми дуже сильно зосередимося на цьому.

Г.А .: Тобто ми загрузнемо в цьому на деякий час?

Л.О .: Ні, не загрузнемо. Ми повинні приділяти увагу загрозам у міру їх розвитку, але це не завадить нам робити те, що потрібно, щоб сфокусуватися на наших основних елементах, основні виклики там. Крім того, я говорив, що Китай залишається нашим визначальним викликом.

Г.А .: В своєму виступі сьогодні ви звернулися до сімей загиблих 11 вересня. Що б ви сказали афганцям, які боролися поруч з нами, приєдналися до нас в цій війні, після 11 вересня, які також втратили своїх близьких у цій війні і хвилюються за майбутнє?

Л.О .: Ми, безумовно, вдячні їм за допомогу в наших зусиллях щодо поліпшення ситуації в їхній країні. Ці люди, які працювали перекладачами і допомагали нашим операціям - я, звичайно, хочу подякувати їм і нагадати, що ми будемо вдячні їм і надалі.

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