«Коли щось починаєш казати проти, потрапляєш до тюрми»: історія родини, якій довелося терміново виїжджати з Білорусі. Відео

Після президентських виборів і протестів минулого року тисячі білорусів втекли в Україну. Білорусам не потрібна українська віза, і саме цей напрямок найперше спадає на думку тим, кому доводиться терміново рятуватися втечею від лукашенківського режиму. Ми поспілкувалися із однією такою родиною. Їм довелося терміново виїжджати з Білорусі - з дітьми, без копійки в кишені і навіть не встигнувши зібрати речі.