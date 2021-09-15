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«Коли щось починаєш казати проти, потрапляєш до тюрми»: історія родини, якій довелося терміново виїжджати з Білорусі. Відео

«Коли щось починаєш казати проти, потрапляєш до тюрми»: історія родини, якій довелося терміново виїжджати з Білорусі. Відео
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«Коли щось починаєш казати проти, потрапляєш до тюрми»: історія родини, якій довелося терміново виїжджати з Білорусі. Відео

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Після президентських виборів і протестів минулого року тисячі білорусів втекли в Україну. Білорусам не потрібна українська віза, і саме цей напрямок найперше спадає на думку тим, кому доводиться терміново рятуватися втечею від лукашенківського режиму. Ми поспілкувалися із однією такою родиною. Їм довелося терміново виїжджати з Білорусі - з дітьми, без копійки в кишені і навіть не встигнувши зібрати речі.

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