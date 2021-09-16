Студія Вашингтон. Що у Білому домі кажуть про Залізний купол Україні?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий Дім поки не підтверджує інформацію про те, що США можуть передати Україні систему протиракетної оборони Залізний Купол. На питання Голосу Америки, речниця Білого Дому сказала, що загальні домовленості про додаткову безпекову допомогу Україні були оголошені, але конкретику вона мусить уточнити з командою. Двопартійна група конгресменів США зробила ще одну спробу заблокувати введення у дію газопроводу Північний потік 2.Президентка Європейської комісії закликала ЄС розвивати власні оборонні можливості, окремо від блоку НАТО, і звинуватила Білорусь у «гібридному нападі на Європу».
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