Час-Тайм. Угода між США, Великою Британією та Австралією - деталі
В ефірі Час-Тайм. США, Велика Британія та Австралія заявили про укладення домовленості про військову взаємодію в індійсько-тихоокеанському регіоні. Детально про нові військові альянси та оборонні плани Євросоюзу. Номінантка на посаду представника США в НАТО Джульєнн Сміт заявила, що вважає "Північний потік-2" геополітичним проектом, який підриває безпеку Європи та України. Посольство США у Києві закликало владу України притягнути до відповідальності вбивць та всіх причетних до викрадення та вбивства Георгія Гонгадзе. Слухання в Сенаті: свідчення чотирьох американських гімнасток про те, як вони стали жертвами сексуальної наруги від лікаря команди. Будь моїми очима: додаток, який допомагає сліпим людям жити самостійно.
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