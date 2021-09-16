Час-Тайм. Угода між США, Великою Британією та Австралією - деталі

В ефірі Час-Тайм. США, Велика Британія та Австралія заявили про укладення домовленості про військову взаємодію в індійсько-тихоокеанському регіоні. Детально про нові військові альянси та оборонні плани Євросоюзу. Номінантка на посаду представника США в НАТО Джульєнн Сміт заявила, що вважає "Північний потік-2" геополітичним проектом, який підриває безпеку Європи та України. Посольство США у Києві закликало владу України притягнути до відповідальності вбивць та всіх причетних до викрадення та вбивства Георгія Гонгадзе. Слухання в Сенаті: свідчення чотирьох американських гімнасток про те, як вони стали жертвами сексуальної наруги від лікаря команди. Будь моїми очима: додаток, який допомагає сліпим людям жити самостійно.