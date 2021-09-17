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Вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях України: оглядачі у США закликали Захід відповісти на дії Москви. Відео

  • Голос Америки
Вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях України: оглядачі у США закликали Захід відповісти на дії Москви. Відео
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Вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях України: оглядачі у США закликали Захід відповісти на дії Москви. Відео

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У Росії розпочалося голосування на виборах у Держдуму, яке через пандемію, розтягнули на три дні. Офіційна Москва повідомила, що компанії Google і Apple підкорилися вимогам російської влади і заблокували можливість росіянам використовувати розроблені опозицією додатки в телефонах, які допомагали б виборцям голосувати проти кандидатів від влади.


МЗС України висловило сумнів у легітимності виборів, через залучення у них жителів тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей та Криму. Оглядачі у США, закликали демократії світу не дозволити Росії використати ці вибори для легітимізації окупації українських територій.

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