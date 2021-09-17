Вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях України: оглядачі у США закликали Захід відповісти на дії Москви. Відео

У Росії розпочалося голосування на виборах у Держдуму, яке через пандемію, розтягнули на три дні. Офіційна Москва повідомила, що компанії Google і Apple підкорилися вимогам російської влади і заблокували можливість росіянам використовувати розроблені опозицією додатки в телефонах, які допомагали б виборцям голосувати проти кандидатів від влади.