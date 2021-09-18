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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Українські дизайнери відкрили шоурум на Бродвеї

Студія Вашингтон. Українські дизайнери відкрили шоурум на Бродвеї
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Студія Вашингтон. Українські дизайнери відкрили шоурум на Бродвеї

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Генасамблея ООН розгляне питання про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Вперше із 2018-го року, російська делегація тричі намагалась оскаржити цей пункт порядку денного Генасамблеї.

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