Студія Вашингтон. Українські дизайнери відкрили шоурум на Бродвеї

Сьогодні у Студії Вашингтон. Генасамблея ООН розгляне питання про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Вперше із 2018-го року, російська делегація тричі намагалась оскаржити цей пункт порядку денного Генасамблеї.