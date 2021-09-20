Час-Тайм. Як у США реагують на вибори в Росії?

Чого очікувати від загальних дебатів 76 сесії Генеральної Асамблеї ООН? Компанія Pfizer оголосила, що її вакцина є безпечною та ефективною для дітей від 5 до 11 років. Історія українця, який зробив вагомий внесок у програму НАСА «Шаттл».