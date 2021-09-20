Чого очікувати від загальних дебатів 76 сесії Генеральної Асамблеї ООН? Компанія Pfizer оголосила, що її вакцина є безпечною та ефективною для дітей від 5 до 11 років. Історія українця, який зробив вагомий внесок у програму НАСА «Шаттл».
Час-Тайм. Як у США реагують на вибори в Росії?
В ефірі Час-Тайм. США не визнають проведення виборів в російську Думу на суверенній території України – Держдеп США. «Це були керовані вибори»: що західні аналітики кажуть про вибори в Росії. На Львівщині стартували організовані Україною та США масштабні військові навчання "Репід Трайдент-2021".
Випуски
-
вересень 17, 2021
Час-Тайм. У Конгресі США хочуть збільшити безпекову допомогу Україні
-
вересень 16, 2021
Час-Тайм. Угода між США, Великою Британією та Австралією - деталі
-
вересень 15, 2021
Час-Тайм. Як у Конгресі США намагаються зупинити Північний Потік-2?
-
вересень 14, 2021
Час-Тайм. Українське питання на Генасамблеї ООН - головне
-
вересень 13, 2021
Час-Тайм. У Нью-Йорку відбувся показ мод українських дизайнерів
-
вересень 10, 2021
Час-Тайм. Яку загрозу можуть нести навчання «Захід-2021»? - Експерти
Facebook Forum