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Час-Тайм. Як у США реагують на вибори в Росії?

Час-Тайм. Як у США реагують на вибори в Росії?
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Час-Тайм. Як у США реагують на вибори в Росії?

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В ефірі Час-Тайм. США не визнають проведення виборів в російську Думу на суверенній території України – Держдеп США. «Це були керовані вибори»: що західні аналітики кажуть про вибори в Росії. На Львівщині стартували організовані Україною та США масштабні військові навчання "Репід Трайдент-2021".

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