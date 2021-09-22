Протидія Північному потоку-2, титан з України, нові санкції проти РФ: головне про поправки до проекту оборонного бюджету США на 2022. Відео

Комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проекту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів - санкції проти Північного потоку-2, використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.