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Протидія Північному потоку-2, титан з України, нові санкції проти РФ: головне про поправки до проекту оборонного бюджету США на 2022. Відео

Протидія Північному потоку-2, титан з України, нові санкції проти РФ: головне про поправки до проекту оборонного бюджету США на 2022. Відео
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Протидія Північному потоку-2, титан з України, нові санкції проти РФ: головне про поправки до проекту оборонного бюджету США на 2022. Відео

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Комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проекту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів - санкції проти Північного потоку-2, використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

За процесом голосування та дискусією стежив Остап Яриш.

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