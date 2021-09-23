Адміністрація США із контролю за харчами та ліками надала дозвіл на екстрене використання додаткової дози вакцини Пфайзер. Відео

Адміністрація США із контролю за харчами та ліками у середу ввечері надала дозвіл на екстрене використання додаткової дози вакцини Covid-19 виробництва Пфайзер для людей від 65 років, особам з високим ризиком важких захворювань та тим, хто працює у умовах високого ризику зараження.