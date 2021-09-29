Студія Вашингтон. Як Португалія досягла високого рівня вакцинації?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Росія за політичними мотивами незаконно ув’язнила 121 громадянина України, з них 86 - це кримські татари, - Людмила Денисова. Напередодні ж, українська делегація намагалася винести питання політичного переслідування корінних народів у Криму, на обговорення Парламентської Асамблеї Ради Європи. Вакцинація від Ковід-19: У країнах на заході Європи середній рівень вакцинації дорослого населення наближається чи перевищив 70%. На першому місці зараз перебуває Португалія. Як цій країні вдалося досягнути таких показників і переконати скептиків?
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