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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як Португалія досягла високого рівня вакцинації?

Студія Вашингтон. Як Португалія досягла високого рівня вакцинації?
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Студія Вашингтон. Як Португалія досягла високого рівня вакцинації?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Росія за політичними мотивами незаконно ув’язнила 121 громадянина України, з них 86 - це кримські татари, - Людмила Денисова. Напередодні ж, українська делегація намагалася винести питання політичного переслідування корінних народів у Криму, на обговорення Парламентської Асамблеї Ради Європи. Вакцинація від Ковід-19: У країнах на заході Європи середній рівень вакцинації дорослого населення наближається чи перевищив 70%. На першому місці зараз перебуває Португалія. Як цій країні вдалося досягнути таких показників і переконати скептиків?

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