Студія Вашингтон. 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру
Сьогодні в Студії Вашингтон. Американський Сенат затвердив Карен Донфрід на посаді помічниці Державного секретаря США з питань Європи та Євразії. Державний департамент США розкритикував російський уряд за перешкоджання розгляду ОБСЄ ситуації з правами людини. В Україні відзначають 80 роковини початку розстрілів у Бабиному Яру. Пам'ятник на честь жертв тієї трагедії є і в американському Лос-Анджелесі. Щороку сюди приходять в'язні концтаборів та рідні убитих.
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