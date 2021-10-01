Кадри з повітря зафіксували виверження вулкана Кілауеа на Гаваях. Відео

На Гаваях почалося виверження наймолодшого та найактивнішого вулкана. Хоча лава не становить безпосередньої загрози населеним пунктам, мешканців, які живуть на вітрі Калауеа, попередили про шкідливість діоксиду сірки та інших вулканічних газів, які можуть викликати подражнення дихальної системи. Останнє виверження Калауеа відбулося в грудні 2020 року. Озеро, яке було розташоване в кратері вулкана випарилося із виверженням лави.