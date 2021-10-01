Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Кадри з повітря зафіксували виверження вулкана Кілауеа на Гаваях. Відео

Кадри з повітря зафіксували виверження вулкана Кілауеа на Гаваях. Відео
Embed
Кадри з повітря зафіксували виверження вулкана Кілауеа на Гаваях. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:55 0:00
Direct link

На Гаваях почалося виверження наймолодшого та найактивнішого вулкана. Хоча лава не становить безпосередньої загрози населеним пунктам, мешканців, які живуть на вітрі Калауеа, попередили про шкідливість діоксиду сірки та інших вулканічних газів, які можуть викликати подражнення дихальної системи. Останнє виверження Калауеа відбулося в грудні 2020 року. Озеро, яке було розташоване в кратері вулкана випарилося із виверженням лави.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG