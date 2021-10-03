Північна Корея пригрозила Раді Безпеки ООН

Північна Корея у неділю висунула попередження Раді Безпеки ООН у зв’язку з критикою організацією її ядерних програм.

Представник Міністерства закордонних справ Північної Кореї Джо Чой Су заявив Радбезу, що він має «замислитись, які наслідки виникнуть у майбутньому, якщо він вирішить наступати на суверенітет» Північної Кореї, повідомляє інформаційне агентство AP.

Очевидно, попередження прозвучало у відповідь на оприлюднення Францією проекту заяви, яка висловлює занепокоєння ядерними випробуваннями Північної Кореї та заклики до країни припинити здійснення ракетних запусків.

Минулого тижня представник Північної Кореї в ООН заявив, що США повинні припинити «ворожу» політику, щоб країна повернулась за стіл переговорів.

Він додав, що на їх думку, на цій стадії США не має намірів припиняти свою «ворожу» політику.

Відповідно до заяви Су, яка поширилась у державних північнокорейських ЗМІ, він звинуватив Радбез ООН у подвійних стандартах у зв’язку з тим, що Рада не погрожуює таким країнам , як США та їх союзникам.

Численні резолюції ООН забороняють Північній Кореї брати участь в операціях з використанням балістичних ракет. Попри це, країна відновила запуски ракет у вересні, здійснивши два тестових запуски зі свого західного узбережжя.