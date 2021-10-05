Еміне Джапарова в Женеві: Росія ще більше обмежує права людини в Криму. Відео

Зусилля ООН та її правозахисних структур, не дають позитивних результатів для забезпечення дотриманням прав людини в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України. З такою критичною заявою виступила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на сесії Ради ООН з прав людини, яка проходить у Женеві. 40 держав підписали спільну заяву із засудженням Росії за порушення прав людини в Криму та підтримкою Кримської платформи.