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Еміне Джапарова в Женеві: Росія ще більше обмежує права людини в Криму. Відео

  • Голос Америки
Еміне Джапарова в Женеві: Росія ще більше обмежує права людини в Криму. Відео
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Еміне Джапарова в Женеві: Росія ще більше обмежує права людини в Криму. Відео

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Зусилля ООН та її правозахисних структур, не дають позитивних результатів для забезпечення дотриманням прав людини в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України. З такою критичною заявою виступила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на сесії Ради ООН з прав людини, яка проходить у Женеві. 40 держав підписали спільну заяву із засудженням Росії за порушення прав людини в Криму та підтримкою Кримської платформи.

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