Ковбойський капелюх: у чому таємниця практичності історичного символу та скільки вони коштують? Відео

Його оспівував Голівуд, з його допомогою захищалися від сонця і вітру, зігрівалися в холод, набирали воду, ним роздмухували багаття і віталися з іншими. Ковбойський капелюх був і залишається символом культури Американського Півдня та Заходу. Сьогодні, ці капелюхи продовжують виготовляти, як великі компанії та і окремі виробники. У чому таємниця практичності ковбойського капелюха та скільки вони коштують?