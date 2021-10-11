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Прорив у лікуванні коронавірусної інфекції може допомогти здійснити виробник ліків Мерк. Відео

  • Голос Америки
Прорив у лікуванні коронавірусної інфекції може допомогти здійснити виробник ліків Мерк. Відео
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Прорив у лікуванні коронавірусної інфекції може допомогти здійснити виробник ліків Мерк. Відео

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Якщо Адміністрація з контролю над харчами та ліками США затвердить препарат Мерк, це може допомогти здійснити прорив у лікуванні коронавірусної інфекції. Дані перших клінічних досліджень показали: якщо одразу після встановлення діагнозу почати приймати 4 таблетки кожні 12 годин впродовж 5 днів, ризик госпіталізації чи смерті знижується вдвічі. Компанія обіцяє вже до кінця року виготовити 10 мільйонів курсів пігулок.

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