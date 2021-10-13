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Вікторія Нуланд завершила свій три-денний візит до Москви- результати переговорів. Відео

  • Голос Америки
Вікторія Нуланд завершила свій три-денний візит до Москви- результати переговорів. Відео
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Вікторія Нуланд завершила свій три-денний візит до Москви- результати переговорів. Відео

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Вікторія Нуланд завершила свій три-денний візит до Москви- результати переговорів. Як повідомляє Державний департамент, основним питанням візиту була робота американського посольства в Росії, а також двосторонні відносини. Натомість, російська сторона повідомляє, що говорили і про врегулювання ситуації на Донбасі. Нуланд зокрема, зустрілась із заступником глави адміністрації президента Росії, Дмитром Козаком.

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