Вікторія Нуланд завершила свій три-денний візит до Москви- результати переговорів. Відео

Вікторія Нуланд завершила свій три-денний візит до Москви- результати переговорів. Як повідомляє Державний департамент, основним питанням візиту була робота американського посольства в Росії, а також двосторонні відносини. Натомість, російська сторона повідомляє, що говорили і про врегулювання ситуації на Донбасі. Нуланд зокрема, зустрілась із заступником глави адміністрації президента Росії, Дмитром Козаком.