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Марки та конверти: син українських емігрантів розповідає американцям про історію України у незвичний спосіб. Відео

Марки та конверти: син українських емігрантів розповідає американцям про історію України у незвичний спосіб. Відео
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Марки та конверти: син українських емігрантів розповідає американцям про історію України у незвичний спосіб. Відео

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Історію можна розповідати по різному. Зокрема за допомогою марок, що завжди слугували, як спосіб закарбувати історичні події та вшанувати видатних людей. Через складність історії України, її марки рідкісні, тож особливої поваги заслуговує колекція марок і конвертів сина українських емігрантів Андрія Олексюка з Чикаго. Він не просто зібрав колекцію, а упорядкував її у пересувну виставку, що проводить глядача історією України. Які особливі марки зібрав Андрій, де дістає і скільки платить за рідкісні екземпляри?

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