Тропічна Оаза у холодних горах: як в Колорадо виник парк алігаторів та рептилій і яка його унікальна місія. Відео

Колорадо, найвищий штат країни, середня висота над рівнем моря дві тисячі сімдесят метрів. Це американська Мека гірськолижних курортів. Середня температура повітря протягом року тут трохи більше шести градусів за Цельсієм. Однак, у серці штату вже багато років існує справжня оаза, з сотнями алігаторів та рептилій, які опинилися далеко від свого місця народження у теплих краях. Як це можливо і як ферма розведення риби перетворилась на притулок для екзотичних тварин та популярне місце у туристів?