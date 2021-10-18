Країни ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Білорусі через «штучне створення імміграційної кризи». Відео

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Білорусі, зокрема проти авіакомпаній, у відповідь на те, що Брюссель називає "умисною політикою" Мінська - переправлення через кордон до ЄС тисяч нелегальних мігрантів. Польща вже готується зводити стіну на кордоні із Білоруссю. Тим часом із прикордонних регіонів повідомляють про смерть принаймні 6 людей, які стали зброєю у протистоянні білоруського режиму з Європою.