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Країни ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Білорусі через «штучне створення імміграційної кризи». Відео

Країни ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Білорусі через «штучне створення імміграційної кризи». Відео
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Країни ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Білорусі через «штучне створення імміграційної кризи». Відео

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Міністри закордонних справ країн ЄС обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Білорусі, зокрема проти авіакомпаній, у відповідь на те, що Брюссель називає "умисною політикою" Мінська - переправлення через кордон до ЄС тисяч нелегальних мігрантів. Польща вже готується зводити стіну на кордоні із Білоруссю. Тим часом із прикордонних регіонів повідомляють про смерть принаймні 6 людей, які стали зброєю у протистоянні білоруського режиму з Європою.

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