«Не час вмирати» - найбільша в історії США виставка, присвячена фільмам про агента 007, відкрилася у Лос-Анджелесі. Відео

Голівуду вдалося уникнути масштабного страйку працівників кіноіндустрії. Профспілки і кіностудії досягнули нової трирічної угоди із покращеними умовами праці, і Лос-Анджелес знову повернувся до звичного ритму життя. В автомобільному музеї Петерсена відкрилася експозиція, приурочена виходу 25-ого фільму бондіани "Не час вмирати". Це - кажуть організатори - найбільша в історії США виставка, присвячена фільмам про агента 007.