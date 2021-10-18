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«Не час вмирати» - найбільша в історії США виставка, присвячена фільмам про агента 007, відкрилася у Лос-Анджелесі. Відео

  • Голос Америки
«Не час вмирати» - найбільша в історії США виставка, присвячена фільмам про агента 007, відкрилася у Лос-Анджелесі. Відео
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«Не час вмирати» - найбільша в історії США виставка, присвячена фільмам про агента 007, відкрилася у Лос-Анджелесі. Відео

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Голівуду вдалося уникнути масштабного страйку працівників кіноіндустрії. Профспілки і кіностудії досягнули нової трирічної угоди із покращеними умовами праці, і Лос-Анджелес знову повернувся до звичного ритму життя. В автомобільному музеї Петерсена відкрилася експозиція, приурочена виходу 25-ого фільму бондіани "Не час вмирати". Це - кажуть організатори - найбільша в історії США виставка, присвячена фільмам про агента 007.

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