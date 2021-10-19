Цей візит має дати старт втіленню рамкової угоди про оборонне партнерство між Вашингтоном та Києвом, а також стимулювати Україну та Грузію і далі рухатися шляхом до вступу в НАТО - сказав Голосу Америки Ендрю Лосен, експерт центру Стратегічних та Міжнародних Досліджень.
Як західні оглядачі коментують візит Ллойда Остіна до України? Відео
Візит міністра оборони Ллойда Остіна - це наголошення урядом США на стратегічній важливості Чорноморського регіону, а також сигнал Україні про важливість продовжувати демократичні реформи. Про це, у коментарі Голосу Америки сказав Бен Годжес, колишній командувач сухопутними силами США в Європі.
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