Як західні оглядачі коментують візит Ллойда Остіна до України? Відео

Цей візит має дати старт втіленню рамкової угоди про оборонне партнерство між Вашингтоном та Києвом, а також стимулювати Україну та Грузію і далі рухатися шляхом до вступу в НАТО - сказав Голосу Америки Ендрю Лосен, експерт центру Стратегічних та Міжнародних Досліджень.

