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Як історія порятунку Дмитрика Свічинського дала старт глобальній кампанії "ДітиМиВстигнемо". Відео

Як історія порятунку Дмитрика Свічинського дала старт глобальній кампанії "ДітиМиВстигнемо". Відео
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Як історія порятунку Дмитрика Свічинського дала старт глобальній кампанії "ДітиМиВстигнемо". Відео

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Напередодні у дитячому госпіталі Сан-Антоніо вже друга дитина з України отримала рятувальний укол генної терапії вартістю $2 млн.

Збір пожертв на лікування спінально-мязової терапії Єгорчику Кудрявському тривав довгі місяці. Ще рік тому це рідкісне захворювання більшості українців не було відоме. Однак історія порятунку маленького Дмитрика Свічинського, який отримав рятівний укол у липні, не лише підвищила обізнаність і допомогла повірити у добро, а й дала старт глобальній кампанії і громадському руху "ДітиМиВстигнемо". Ми зустрілася із родиною Свічинських у Нью-Йорку, щоб дізнатися, як одужує малюк, і про майбутнє допомоги таким діткам.

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