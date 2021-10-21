Як історія порятунку Дмитрика Свічинського дала старт глобальній кампанії "ДітиМиВстигнемо". Відео

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Збір пожертв на лікування спінально-мязової терапії Єгорчику Кудрявському тривав довгі місяці. Ще рік тому це рідкісне захворювання більшості українців не було відоме. Однак історія порятунку маленького Дмитрика Свічинського, який отримав рятівний укол у липні, не лише підвищила обізнаність і допомогла повірити у добро, а й дала старт глобальній кампанії і громадському руху "ДітиМиВстигнемо". Ми зустрілася із родиною Свічинських у Нью-Йорку, щоб дізнатися, як одужує малюк, і про майбутнє допомоги таким діткам.