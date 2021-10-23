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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Трагедія на зйомках за участі Алека Болдвіна

Студія Вашингтон. Трагедія на зйомках за участі Алека Болдвіна
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Студія Вашингтон. Трагедія на зйомках за участі Алека Болдвіна

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Трагедія на знімальному майданчику фільму "Іржа". Голівудський актор Алек Болдвін, під час зйомок, вистрілив із реквізитної зброї і влучив у двох людей - операторку-постановницю стрічки та режисера. Галину Гатчінс померла від поранень у лікарні. Режисер Джоель Соуза вижив. Колеги Галини Гатчінс згадують її не лише як талановиту оператоку, але й чудову людину. Поговорили із другом загиблої, теж оператором-постановником Андрієм Семенюком.

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