Студія Вашингтон. Трагедія на зйомках за участі Алека Болдвіна

Сьогодні в Студії Вашингтон. Трагедія на знімальному майданчику фільму "Іржа". Голівудський актор Алек Болдвін, під час зйомок, вистрілив із реквізитної зброї і влучив у двох людей - операторку-постановницю стрічки та режисера. Галину Гатчінс померла від поранень у лікарні. Режисер Джоель Соуза вижив. Колеги Галини Гатчінс згадують її не лише як талановиту оператоку, але й чудову людину. Поговорили із другом загиблої, теж оператором-постановником Андрієм Семенюком.