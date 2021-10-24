Американські діти зможуть отримати вакцину вже в листопаді – Фаучі

Ентоні Фаучі в неділю заявив, що діти у США віком від 5 до 11 років зможуть отримати вакцину вже у перший чи другий тиждень листопада. Про це головний медичний радник Білого дому заявив в програмі каналу ABC «Цього тижня».

У п’ятницю компанія Pfizer оприлюднила дослідження, яке вказує на те, що вакцина їх виробництва має ефективність майже 91% проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років, пише видання The Hill. При чому ефективність вакцини проти нового штаму Дельти виявилась також як я проти оригінального штаму, якщо дітям дати дві дози у 10 мікрограм, з трьома тижнями перерви між дозами.

Пізніше у п’ятницю Адміністрація з контролю за харчами та ліками США (FDA) заявила, що користь від вакцини Pfizer перевищує ризики від щеплення. У вівторок FDA має провести обговорення, де буде вирішено, чи рекомендувати використання вакцини Pfizer для дітей.

У матеріалі використані джерела The Hill та ABC.

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