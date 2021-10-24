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Вакцинація від КОВІД-19: в американських зоопарках починають щеплювати тваринок від коронавірусу. Відео

  • Голос Америки
Вакцинація від КОВІД-19: в американських зоопарках починають щеплювати тваринок від коронавірусу. Відео
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Вакцинація від КОВІД-19: в американських зоопарках починають щеплювати тваринок від коронавірусу. Відео

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Понад шість з половиною мільярдів доз вакцин від Ковід-19 зроблено по всьому світу станом на середину жовтня. Цього достатньо аби повністю вакцинувати 43 відсотки населення планети. Це історична за масштабами кампанія щеплення людства. На черзі - тварини. Понад сімдесят американських зоопарків починають робити вакцинацію серед своїх підопічних, які теж хворіють на КОВІД і теж помирають від вірусу. Для тварин було розроблено спеціальну вакцину. Як відбуватиметься кампанія щеплення тварин?

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