Вакцинація від КОВІД-19: в американських зоопарках починають щеплювати тваринок від коронавірусу. Відео

Понад шість з половиною мільярдів доз вакцин від Ковід-19 зроблено по всьому світу станом на середину жовтня. Цього достатньо аби повністю вакцинувати 43 відсотки населення планети. Це історична за масштабами кампанія щеплення людства. На черзі - тварини. Понад сімдесят американських зоопарків починають робити вакцинацію серед своїх підопічних, які теж хворіють на КОВІД і теж помирають від вірусу. Для тварин було розроблено спеціальну вакцину. Як відбуватиметься кампанія щеплення тварин?