Зі столу на перегній: cкільки харчів марнують американці і як організувати їх переробку. Відео

До сорока відсотків, понад сто мільйонів тонн – стільки харчів марнують американці щороку. Лише трохи більше чотирьох відсотків не використаних харчових продуктів переробляється на перегній. Залишки харчів займають майже чверть місця на сміттєзвалищах по всій країні. Змінити ситуацію намагаються уряди на місцях. Так в окрузі Арлінгтон, що межує зі столицею США, запровадили першу у штаті Вірджинія програму збору та переробки харчових відходів. Однак, її успіх залежить від населення, адже вимагає докладати певних зусиль щодня.