Кліматичні біженці: глобальне потепління руйнує життя та економіку громад узбережних районів. Відео

200 мільйонів людей стануть так званими кліматичними біженцями за менше ніж 30 років, прогнозують експерти Світового банку. Через кліматичні зміни, кажуть науковці, стихійні лиха стаються усе частіше і стають усе більш потужними, рівень води в океанах піднімається, і люди змушені залишати узбережні регіони планети. На півдні США, у Луїзіані за дев’ять місяців сталися чотири потужні стихійні лиха, від ураганів до снігопаду та повені. Природні катаклізми завдають нищівної шкоди економіці.