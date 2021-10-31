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Кліматичні біженці: глобальне потепління руйнує життя та економіку громад узбережних районів. Відео

  • Голос Америки
Кліматичні біженці: глобальне потепління руйнує життя та економіку громад узбережних районів. Відео
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Кліматичні біженці: глобальне потепління руйнує життя та економіку громад узбережних районів. Відео

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200 мільйонів людей стануть так званими кліматичними біженцями за менше ніж 30 років, прогнозують експерти Світового банку. Через кліматичні зміни, кажуть науковці, стихійні лиха стаються усе частіше і стають усе більш потужними, рівень води в океанах піднімається, і люди змушені залишати узбережні регіони планети. На півдні США, у Луїзіані за дев’ять місяців сталися чотири потужні стихійні лиха, від ураганів до снігопаду та повені. Природні катаклізми завдають нищівної шкоди економіці.

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