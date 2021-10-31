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Бутік-ферма: бажання проводити більше часу з родиною підштовхнуло молоде подружжя зайнятися унікальною справою. Відео

  • Голос Америки
Бутік-ферма: бажання проводити більше часу з родиною підштовхнуло молоде подружжя зайнятися унікальною справою. Відео
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Бутік-ферма: бажання проводити більше часу з родиною підштовхнуло молоде подружжя зайнятися унікальною справою. Відео

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Наступна наша історія – про молоду жінку, яка поміняла офісну роботу на нелегкий власний бізнес, який однак приносить їй задоволення та дозволяє проводити більше часу з родиною. 5 років тому Кейтлін Арміхо разом із чоловіком заснували квіткову бутік-ферму у передмісті американської столиці. Вони вирощують незвичні квіти, які не знайти у звичайній крамниці. Як подружжя створило це господарство фактично з нуля?

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