Бутік-ферма: бажання проводити більше часу з родиною підштовхнуло молоде подружжя зайнятися унікальною справою. Відео

Наступна наша історія – про молоду жінку, яка поміняла офісну роботу на нелегкий власний бізнес, який однак приносить їй задоволення та дозволяє проводити більше часу з родиною. 5 років тому Кейтлін Арміхо разом із чоловіком заснували квіткову бутік-ферму у передмісті американської столиці. Вони вирощують незвичні квіти, які не знайти у звичайній крамниці. Як подружжя створило це господарство фактично з нуля?