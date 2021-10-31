США та ЄС домовилися призупинити мито на алюміній та сталь, декарбонізацію індустрії. Відео

Сполучені Штати та Європейський Союз домовилися в неділю (31 жовтня) покласти кінець суперечці щодо мит на сталь та алюміній США, введених колишнім президентом Дональдом Трампом у 2018 році. Президент США Джо Байден і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили під час спільного виступу на саміті G-20, що угода, яка врегулює суперечку, також буде спрямована на кліматичні зміни.