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США та ЄС домовилися призупинити мито на алюміній та сталь, декарбонізацію індустрії. Відео

США та ЄС домовилися призупинити мито на алюміній та сталь, декарбонізацію індустрії. Відео
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США та ЄС домовилися призупинити мито на алюміній та сталь, декарбонізацію індустрії. Відео

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Сполучені Штати та Європейський Союз домовилися в неділю (31 жовтня) покласти кінець суперечці щодо мит на сталь та алюміній США, введених колишнім президентом Дональдом Трампом у 2018 році. Президент США Джо Байден і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили під час спільного виступу на саміті G-20, що угода, яка врегулює суперечку, також буде спрямована на кліматичні зміни.

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