Держсекретар Блінкен в недільних інтерв’ю розповів про прогрес, досягнутий на саміті G-20

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на саміті «групи двадцяти» в Римі було досягнуто “значного прогресу” у переговорах між лідерами. Зокрема він зазначив досягнення угоди щодо глобального мінімального податку на корпорації та припинення тарифної війни між США та ЄС у торгівлі сталлю та алюмінієм.

Глава американської дипломатії в інтерв'ю програмі «Положення в країні» на каналі CNN, текст якого розміщений на сайті Держдепартаменту, назвав домовленість щодо податку «надзвичайно важливою угодою, над якою ми працювали довгий час».

«Ми довели його до фінішної межі, – сказав він. – Це означає, що замість гонки, в якій компанії переїжджають до країн, що пропонують найнижчі податкові ставки, і виводять робочі місця зі США, тепер ми маємо рівні умови в усьому світі».

США також досягли значного прогресу у припиненні торгової війни через сталі та алюмінію з найближчими європейськими партнерами, – зазначив Блінкен.

«Тепер це питання вирішено. Це також допоможе американським працівникам, американському бізнесу, американським споживачам. Такі американські символи, як компанія Harley-Davidson, більше не будуть піддаватися заходам з боку європейців, і тепер ми дійшли розуміння з нашими найближчими союзниками і партнерами», – сказав Блінкен.

Блінкен також зазначив, що існує домовленість не фінансувати виробництво вуглю по всьому світу, зауваживши, що ця промисловість є одним з найбільших забруднювачів викидами вуглецю.

Глава американської дипломатії заявив, що поки що світ не став на шлях до обмеження потепління атмосфери півтора градусами Цельсія – мети, зафіксованої в Паризькій угоді щодо клімату. Саме тому, на думку Блінкена, конференція ООН з клімату в Глазго має велике значення щодо зобов'язань, які візьмуть країни світу.

«Президент Байден назвав період між теперішнім моментом та 2030 роком вирішальним десятиліттям. Тому, які б цілі ми не поставили б на 2050 рік, у тому числі обмеження потепління у межах півтора градуса Цельсія, якщо ми не зробимо кроків у найближчі вісім-десять років, ми не досягнемо цих цілей», – заявив Держсекретар, зазначивши, що конференція в Глазго є «важливою віхою», «але й після Глазго має бути багато роботи».

Щодо іранської ядерної програми, Блінкен зазначив, що президент Джо Байден зустрівся в Римі зі своїми колегами з Німеччини, Франції та Великобританії, і що вони виробили спільну позицію щодо повернення Тегерана до дотримання угоди щодо його ядерної програми.

«Це щось нове, бо останніми роками ми мали розбіжності, коли США вийшли з угоди. Тепер ми повністю координуємо зусилля та працюємо над цим разом», – сказав він.

Уточнюючи, Блінкен сказав, що дипломатія є найкращим способом вирішення проблеми, і Іран все ще має можливість повернутися до переговорів, і США також можуть знову стати учасником угоди, «але все залежить від того, наскільки серйозно налаштований на це Іран».

«Всі країни – працюючи до речі і з Росією, і з Китаєм – вірять рішуче, що це найкращий шлях уперед, але ми не знаємо, чи готовий Іран повернутися до конструктивної взаємодії та дотримання угоди. Якщо ні, то ми разом розглянемо усі варіанти вирішення цієї проблеми», – сказав він.

Під час розмови також піднімалося питання виведення американських військ з Афганістану. Блінкен повідомив, що «близько 340» американців було евакуйовано з Афганістану після того, як США офіційно залишили цю країну 31серпня.

«Після 31 серпня ми вивезли близько 340 американців із тих, хто заявив, що вони хочуть виїхати», – сказав він.

«Нові люди заявили про себе. Було невелике число американців в Афганістані, які не хотіли їхати, але, побачивши, що ми успішно змогли вивезти деяких з небагатьох американців, заявили, що вони теж хочуть поїхати. І є пара сотень людей, які готові виїхати, і ми працюватимемо над тим, щоб їх вивезти», – сказав він.

«Також від 31 серпня інші особи звернулись до нас, які раніше не ідентифікували себе як власників американських паспортів. Тепер вони це зробили. Ми перевірили цю інформацію. І якщо вони захочуть залишити країну, ми їх заберемо також», - сказав Блінкен.

В іншому недільному інтерв'ю, програмі «Обличчям до країни» на каналі CBS, Блінкена запитали, чи США могли зробити більше, щоб не допустити краху уряду Афганістану в серпні, зокрема шляхом натиску на президента Ашрафа Гані.

«Я розмовляв телефоном із президентом Гані в суботу ввечері, [напередодні захоплення Кабула Талібаном], щоб переконатися, що він готовий погодитися з планом, який ми намагалися реалізувати, щоб здійснити передачу влади новому уряду, який очолював би Талібан, але який був би інклюзивним і включало б усі сфери афганського суспільства, – сказав Блінкен. - Він сказав мені телефоном, що готовий піти на це, але якщо Талібан не погодиться, він готовий битися до смерті. А наступного дня він утік із Афганістану».

Він додав. Що президент Байден завершив найдовшу для США війну, він зробив все, щоб «наступне покоління американців не повинно було б воювати та гинути в Афганістані».

«У між часі ми робимо все, що можемо, щоб виконати наші зобов’язання, у тому числі перед афганцями у небезпеці, яким ми хочемо допомогти. Також ми винесемо уроки з тих рішень, які ми прийняли», - підсумував Держсекретар.

В матеріалі використані джерела Держдепартаменту США, CNN та CBS.

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