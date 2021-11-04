Велика Британія у четвер стала першою країною, яка схвалила використання таблеток від коронавірусу. Відео

Їх рекомендують виписувати одразу після встановлення діагнозу бриатнцям, які мають вищий ризик розвитку важкої форми ковід-19 через супутні хвороби на кшталт діабету, серцевих недуг чи ожиріння. Медексперти по всьому світу вважають: пігулки від ковід-19 можуть наблизити кінець пандемії. У Сполучених Штатах ці ліки поки не схвалили, але щойно це станеться, американські благодійні організації планують профінансувати поширення цього препарату у країнах, де доступ до вакцини - обмежений.