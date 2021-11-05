Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Що приваблює американців до «Комуналкі» організованої українцями, хто там живе і скільки платить за ліжко? Відео

Що приваблює американців до «Комуналкі» організованої українцями, хто там живе і скільки платить за ліжко? Відео
Embed
Що приваблює американців до «Комуналкі» організованої українцями, хто там живе і скільки платить за ліжко? Відео

No media source currently available

0:00 0:03:44 0:00
Direct link

Чимало компаній, підприємств, особливо у галузі послуг, не витримали пандемії. Однак, інші вистояли, і навіть закріпилися на ринку, зайнявши місце тих, хто вийшов із бізнесу. Так, саме завдяки, такому ковідному відсіюванню конкурентів, найбільшою компанією спільного житла Лос-Анджелеса, став "Колівінг–СОТА", заснований кілька років тому іммігрантами з України. Як їм вдалося вистояти під час карантину і обмежень на кількість клієнтів?

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG