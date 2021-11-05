Що приваблює американців до «Комуналкі» організованої українцями, хто там живе і скільки платить за ліжко? Відео

Чимало компаній, підприємств, особливо у галузі послуг, не витримали пандемії. Однак, інші вистояли, і навіть закріпилися на ринку, зайнявши місце тих, хто вийшов із бізнесу. Так, саме завдяки, такому ковідному відсіюванню конкурентів, найбільшою компанією спільного житла Лос-Анджелеса, став "Колівінг–СОТА", заснований кілька років тому іммігрантами з України. Як їм вдалося вистояти під час карантину і обмежень на кількість клієнтів?