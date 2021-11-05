Наступного тижня у Вашингтоні держсекретар Блінкен прийматиме українського міністра закордонних справ. США прощаються із колишнім держсекретарем, генералом Коліном Павелом. Кліматична конференція у Ґлазґо: які зобов’язання взяли на себе держави, та чому протестують еко-активісти? Дедалі більше акторів та операторів приєднуються до закликів заборонити використання справжньої зброї на знімальних майданчиках.
Час-Тайм. Головні висновки конференції COP26 для України
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листопад 04, 2021
Час-Тайм. Сполучені Штати розширюють вимоги вакцинації
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листопад 03, 2021
Час-Тайм. Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Оцінки у США
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листопад 02, 2021
Час-Тайм. Лотерея «зелена картка»: що варто знати
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листопад 01, 2021
Час-Тайм. Все про кліматичну конференцію COP26 – новини, заяви
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жовтень 29, 2021
Час-Тайм. Байден у Європі: головне з першого дня візиту
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жовтень 28, 2021
Час-Тайм. Газова війна? Чого чекати Україні та Європі цієї зими?
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