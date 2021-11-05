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Час-Тайм. Головні висновки конференції COP26 для України

Час-Тайм. Головні висновки конференції COP26 для України
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Час-Тайм. Головні висновки конференції COP26 для України

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В ефірі Час-Тайм. Пфайзер заявляє, що їхня експериментальна пігулка від Ковід-19 зменшує ризик госпіталізації і смерті на 89% серед пацієнтів із групи ризику. Держдеп США оголосив винагороду на суму до $15 млн за інформацію про кіберзлочинців Darkside.

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Наступного тижня у Вашингтоні держсекретар Блінкен прийматиме українського міністра закордонних справ. США прощаються із колишнім держсекретарем, генералом Коліном Павелом. Кліматична конференція у Ґлазґо: які зобов’язання взяли на себе держави, та чому протестують еко-активісти? Дедалі більше акторів та операторів приєднуються до закликів заборонити використання справжньої зброї на знімальних майданчиках.

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