Час-Тайм. Головні висновки конференції COP26 для України

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Наступного тижня у Вашингтоні держсекретар Блінкен прийматиме українського міністра закордонних справ. США прощаються із колишнім держсекретарем, генералом Коліном Павелом. Кліматична конференція у Ґлазґо: які зобов’язання взяли на себе держави, та чому протестують еко-активісти? Дедалі більше акторів та операторів приєднуються до закликів заборонити використання справжньої зброї на знімальних майданчиках.