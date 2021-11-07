Президент Байден засудив терористичний напад на резиденцію премє’р-міністра Іраку

«Я рішуче засуджую, терористичну атаку, мішенню якої стала резиденція перем’єр-міністра Іраку аль-Кадімі. Я з полегшенням дізнався, що прем’єр-міністр не був поранений та вітаю його лідерські якості, які він продемонстрував, закликавши до спокою, стримування та діалогу, щоб захистити інституції країни та зміцнити демократію, на яку іракці дуже заслуговують», - йдеться у заяві Байдена, розміщеній на сторінці Білого дому у неділю.

Президент Байден закликав притягнути до відповідальності нападників та засудив рішуче використання насильства для підриву демократії в Іраку.

Байден також наказав команді з нацбезпеки запропонувати всю необхідну допомогу іракським силам безпеки у розслідуванні цієї атаки та пошуку винних.

«Сполучені Штати стоять міцно з урядом та народом Іраку у їх зусиллях підтримати суверенітет та незалежність країни», - заявив Байден.

У заяві канцелярії прем’єра Кадімі йдеться про те, що напад стався вранці 7 листопада. Резиденція розташована «зеленій зоні» Багдаду поруч із урядовими й дипломатичними будівлями.

У ході атаки були використані три безпілотники. Два з них були перехоплені, але третій завдав удару по резиденції, повідомило державне інформагентство INA з посиланням на представника МВС.

Кадімі під час спроби замаху не постраждав, повідомили у неділю офіційні особи. Інцидент різко посилив напруженість у країні через кілька тижнів після загальних виборів, які були оскаржені збройними формуваннями, які підтримує Іран.

В матеріалі використані джерела сайту Білого дому.

Читайте також: "Президент Байден проведе Саміт на підтримку демократії"