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Час-Тайм. Візит голови ЦРУ до Москви та розмова з Путіним – подробиці

Час-Тайм. Візит голови ЦРУ до Москви та розмова з Путіним – подробиці
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Час-Тайм. Візит голови ЦРУ до Москви та розмова з Путіним – подробиці

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В ефірі Час-Тайм. Голова ЦРУ відвідав Москву: якою була мета візиту, що відомо про його розмову з Путіним, та як цей візит коментують у Вашингтоні. Зі США до Одеси вирушили два американські патрульні катери класу Island. Нова сиворотка з антитіл може знизити ризик зараження на Ковід-19 на майже 82%, - результати випробувань. Запрацювали нові правила в’їзду до США: що важливо знати. Нью-Йоркський марафон: враження українців, які взяли участь у марафоні.

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