Нова сиворотка з антитіл може знизити ризик зараження на Ковід-19 на майже 82%, - результати випробувань. Відео

Нова сиворотка з антитіл може знизити ризик зараження на Ковід-19 на майже 82%. Про це свідчать результати третьої фази випробувань, які провів американський виробник ліків Регенерон. У досліджені взяли участь півтори тисячі осіб. Результати 8 місяців випробувань показали, що в групі, яка отримала ліки, не було жодної госпіталізації. В групі, яка отримала плацебо, було госпіталізовано 6 осіб.