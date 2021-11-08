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Нова сиворотка з антитіл може знизити ризик зараження на Ковід-19 на майже 82%, - результати випробувань. Відео

  • Голос Америки
Нова сиворотка з антитіл може знизити ризик зараження на Ковід-19 на майже 82%, - результати випробувань. Відео
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Нова сиворотка з антитіл може знизити ризик зараження на Ковід-19 на майже 82%, - результати випробувань. Відео

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Нова сиворотка з антитіл може знизити ризик зараження на Ковід-19 на майже 82%. Про це свідчать результати третьої фази випробувань, які провів американський виробник ліків Регенерон. У досліджені взяли участь півтори тисячі осіб. Результати 8 місяців випробувань показали, що в групі, яка отримала ліки, не було жодної госпіталізації. В групі, яка отримала плацебо, було госпіталізовано 6 осіб.

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